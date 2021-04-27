Матвиенко экстренно перенесла визит в Казахстан

Визит делегации Совета Федерации России во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко в Казахстан перенесен, сообщает zakon.kz.

Визит делегации Совфеда в Казахстан перенесен, у коллег был обнаружен COVID, - сказал собеседник РИА Новости.

Визит делегации сенаторов в Казахстан был запланирован на 29-30 апреля.

Ранее спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что заразился коронавирусом.

Несмотря на все меры предосторожности, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Но симптомов нет. Буду следовать всем рекомендациям врачей, - отметил он.