ВМС США открыли предупредительный огонь в сторону иранских кораблей

Военный корабль ВМС США произвел предупредительные выстрелы по трем иранским быстроходным катерам, которые подошли к нему на расстояние 65 метров, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным пресс-службы Военно-морских сил США, инцидент случился в понедельник в международных водах в северной части Персидского залива. Как рассказали военные, три быстроходных катера Корпуса стражей исламской революции с неизвестными намерениями близко подошли к патрульному кораблю Firebolt и сторожевому кораблю Береговой охраны Соединенных Штатов Baranoff.

Американские команды направили множество предупреждений через радио и громкоговоритель, но корабли ВМС КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. Экипаж лодки Firebolt затем произвел предупредительные выстрелы, а корабли ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от американских кораблей, - говорится в заявлении на сайте ВМС США.

Соединенные Штаты хотят деэскалации напряженности на море с Ираном, чтобы не допустить в будущем возможных просчетов.

По словам пресс-секретаря Пентагона, небезопасная и непрофессиональная деятельность КСИР на море не является чем-то новым. И это было постоянной проблемой в течение долгого времени.

Мы не видим такого же поведения со стороны иранских ВМС. Это в основном КСИР и обычно их маленькие быстроходные катера. Это продолжает вызывать обеспокоенность. И это, конечно же, как мы уже говорили, увеличивает шансы на просчет, который, я думаю, никому не пойдет на пользу в этой части мира, - указал Джон Кирби.