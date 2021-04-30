Eurasia36.kz запускает новую уникальную акцию "10+10+10 000" 

Eurasia36.kz (рейтинг S&P – "BBB", "kzAAA") запускает новую уникальную акцию: теперь при онлайн-покупке полиса обязательного автострахования (ОГПО ВТС) на сайте Eurasia36.kz каждый водитель получает не только скидку до 10% и максимальный шанс выиграть 10 литров бензина, но и автоматически становится участником розыгрыша сертификатов на автодром СТК Sokol на сумму 10 000 тенге.

Для нас важно приятно удивлять наших клиентов не только технологичностью онлайн-страхования, но и новыми сервисами и проводимыми акциями. Розыгрыш сертификатов на 10 000 тенге при покупке полиса онлайн на сайте Eurasia36.kz позволит победителям пользоваться популярными услугами автодрома, не утратив при этом права на получение дополнительных бонусов от страховой компании. Участвовать в розыгрыше, равно как и оформить полис на нашем сайте Eurasia36.kz, невероятно легко, причем это можно сделать прямо с мобильного телефона, получив СМС-сообщения с полисом и выигрышем сертификата, который позволит победителям пользоваться любыми услугами на территории автодрома без каких-либо ограничений. Мы планируем в мае этого года разыграть порядка 300 сертификатов среди водителей Алматы и Алматинской области, – прокомментировал заместитель председателя правления Нуржан Джантуреев.

Автодром СТК Sokol – это масштабный и единственный в своем роде проект в Казахстане, объединяющий в себе комплекс развлечений и уникальные гоночные трассы (картинг, Drag Racing, Drift, джимхана), не имеющие аналогов. Популярные среди авто- и мотогонщиков треки состоят из разнообразных поворотов, прямой и пит-лейна, где все результаты фиксируются точнейшей системой телеметрии. На территории автодрома расположены гостиница, пункты питания, мини-гольф, пейнтбол, можно покататься на багги, совершить конные прогулки, а также посетить тематический музей ретроавтомобилей. Для всех посетителей доступны летние плавательные бассейны – взрослый (глубина до 150 см) и детский (глубина до 40 см), а для любителей активного отдыха на территории комплекса имеется кемпинг-зона.

За 2020 год тысячи автовладельцев, оформившихся онлайн, отметили простоту и удобство покупки страховых полисов с помощью сайта Eurasia36.kz. Помимо удобной формы покупки полиса, на сайте находятся доступные инструменты для взаимодействия с компанией. Наиболее удобным для пользователей стал чат-бот на базе официального бизнес-аккаунта WhatsApp, созданный для круглосуточного доступа к заключенным договорам страхования.