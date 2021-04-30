Президенты Кыргызстана и Таджикистана договорились решить ситуацию мирным путем

Состоялись переговоры президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Кыргызстана.

Отмечается, что стороны провели "конструктивный диалог в духе добрососедства" на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран.

Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы. пресс-служба президента Кыргызстана

Президенты договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем

Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы состоятся завтра, 1 мая, на территории Баткенской области.

Конфликт местных жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран.

Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.