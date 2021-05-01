Алматинцам сообщили о перебоях с подачей холодной воды

В некоторых районах Алматы возникла проблема с подачей холодной воды. Причина – повышенная мутность в горных речках. Об этом сообщили в "Алматы су", передает zakon.kz.

Из-за повышенного уровня мутности в речках Аксай, Каргалы и Малая Алматинка, откуда после полного цикла водоподготовки получают холодную воду часть жителей юга Алматы, временно уменьшено давление в сетях и ограничено водоснабжение нескольких городских секторов. В ближайшие дни ожидается снижение напора воды в районе Каменского плато, в микрорайоне Юбилейный и на улице Керей-Жанибек хандар Медеуского района, - сказано в сообщении.

Также вводятся временные ограничения в микрорайонах Акжар, Карагайлы, Курамыс, Таужолы, Таусамалы и ряде садоводческих обществ, расположенных в Наурызбайском районе.

При высокой концентрации мутности воды в поверхностных источниках предприятие вынуждено ограничивать объем забора воды до стабилизации мутности. На время технологических перерывов жителям названных городских территорий доставляют питьевую воду автоцистернами, - отметили в организации.