Фанаты "Манчестер Юнайтед" захватили стадион и сорвали начало матча c "Ливерпулем"

Фанаты английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" захватили стадион "Олд Траффорд" и начало матча "МЮ" против "Ливерпуля" (оба клуба выступают в английской премьер-лиге), передает zakon.kz.

Как сообщает "Коммерсантъ", болельщики "МЮ" требовали продажи клуба его американскими владельцами, семьей Глейзер.

Фото: AFP

Поводом для недовольства, по данным AP, стали попытки ввести "Манчестер Юнайтед" в европейскую Суперлигу, а также долги клуба.

Убирайтесь из нашего клуба. Мы хотим, чтобы Глейзеры ушли, - скандировали болельщики, запуская сигнальные ракеты.

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club's owners after getting inside their Old Trafford stadium.



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Матч между "МЮ" и "Ливерпулем" должен был начаться в 21:30 по времени Нур-Султана, но пока его даже не перенесли на другой день - о новом времени начала встречи не сообщается.

Если "Юнайтед" проиграет воскресную игру, "Манчестер Сити" станет чемпионом премьер-лиги. "Юнайтед" является 20-кратным чемпионом Англии, но не может выиграть трофей с 2013 года.

Как сообщается, с момента покупки "МЮ" в 2005 году владельцы отказываются общаться с фанатами. Поглощение с привлечением заемных средств привело к долгам клуба. В настоящее время болельщики не могут посещать матчи из-за пандемии, но они нашли способ попасть на стадион. На "Олд Траффорд" прорвались более 100 фанатов.