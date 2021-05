Фанаты "Манчестер Юнайтед" захватили стадион и сорвали начало матча c "Ливерпулем"

Фанаты английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" захватили стадион "Олд Траффорд" и начало матча "МЮ" против "Ливерпуля" (оба клуба выступают в английской премьер-лиге), передает zakon.kz.

Как сообщает "Коммерсантъ", болельщики "МЮ" требовали продажи клуба его американскими владельцами, семьей Глейзер.

Фото: AFP

Поводом для недовольства, по данным AP, стали попытки ввести "Манчестер Юнайтед" в европейскую Суперлигу, а также долги клуба.

