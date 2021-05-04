Назначен председатель комитета телекоммуникаций

Ержан Мейрамов назначен председателем комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК, сообщает zakon.kz.

По данным сайта главы правительства, Ержан Мейрамов родился в 1982 году в Алматинской области.

Окончил Казахский Гуманитарно-юридический университет, Казахский Экономический университет, Королевский колледж Лондона.

Квалификация по специальности — юрист, экономист, магистр по государственной политике.

Трудовую деятельность начал в 2003 году и.о. специалиста отдела правовой экспертизы департамента юридической службы Министерства финансов РК.

В 2004-2011 гг. — занимал различные должности в структуре Министерства финансов РК.

С апреля по июнь 2011 г. являлся заместителем директора юридического департамента Банка Развития Казахстана.

В 2014-2016 гг. — директор департамента коммерциализации и привлечения инвестиций АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО- 2017".

С мая 2016 года и по настоящее время занимал руководящие должности в коммерческих структурах.