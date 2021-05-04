В Нур-Султане ищут пострадавших клиентов лже-косметолога 

В полицию с заявлением обратились шесть жительниц столицы по факту интернет-мошенничества в отношении девушки, предоставляющей косметологические услуги, сообщает zakon.kz.

В Instagram на странице "cosmetologist.nursultan_" они нашли актуальное объявление о предоставлении косметических процедур. Страничка была оформлена красочно, с многочисленными подписчиками и большими скидками, чем и завлекла заявителей, - сообщили потерпевшие.

Детали услуг и стоимость потерпевшие обсуждали посредством переписки через социальную сеть. Договорившись о цене, девушка просила перечислить предоплату на банковскую карту и назначала время и дату сеанса в одном из салонов на левобережье. Перечислив предоплату, желающие прибывали в салон в указанное время и адрес, однако никакие косметологические услуги там не предоставлялись и названная девушка не работала.

По всем фактам возбуждено уголовное дело по ст.190 УК РК (мошенничество).

27-летнюю девушку задержали.

Как установили полицейские, годом ранее она предоставляла косметологические услуги, однако срок лицензии закончился и она прекратила свою деятельность. После чего, задалась преступным умыслом и создала фейковый аккаунт, чтобы снять с себя подозрения, она использовала банковские карты, принадлежащие посторонним лицам.

В настоящее время количество потерпевших устанавливается.

Если вы пострадали от действий подозреваемой нужно обратиться в полицию по телефонам: 71-66-10, 71-62-91, 8-702-944-08-08 или 102.

Основные признаки мошеннических объявлений в соцсетях

отсутствие телефона и адреса продавца;

контакт с продавцом предлагают поддерживать только по переписке;

цена товара слишком низкая по сравнению с аналогичными предложениями других продавцов;

продавец отказывается продемонстрировать товары по видеосвязи.



Чтобы не попасть на уловки мошенников полиция рекомендует придерживаться простых мер предосторожности: