Корпорация "Казахмыс" поддержала акцию "Ел тiрегi - Елбасы"

Три тысячи нуждающихся многодетных семей в священный месяц Рамадан получили продуктовые наборы в Карагандинской области. Такую поддержку им оказала корпорация "Казахмыс" в рамках благотворительной акции "Ел тірегі – Елбасы", организованной Фондом "Халык".

Благотворительная акция направлена на оказание помощи многодетным семьям, которые из-за пандемии, и связанных с ней карантинных мер, столкнулись с материальными трудностями.

23 апреля к данной акции присоединилась корпорация "Казахмыс". Нуждающимся вручены пятидесятикилограммовые продовольственные корзины, в которые входят продукты первой необходимости: рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушенка, сахар, чай и конфеты.

Одной из получательниц продуктовой корзины в Караганде стала 25-летняя Алена Сивцова. Женщина в одиночку воспитывает четверых детей. Самому старшему ребенку 7 лет, а младшему всего 3 года. Также на ее попечении 10-летний младший брат.

Из-за возраста детей пока не могу выйти на работу. Мы живем на АСП. На четверых я получаю 64 тысяч тенге. Иногда этих денег хватает только на полмесяца, потом приходится брать продукты в долг в магазине. Когда деньги есть, стараюсь побаловать детей сладким, чтобы они не чувствовали себя обделенными. Но продукты очень дорогие. Бывает, сидим только на хлебе и макаронах. Поэтому мы очень благодарны за внимание и заботу фонду и корпорации "Казахмыс". Этих продуктов нам хватит надолго, - отметила многодетная мама.

Гульниса Алтынбаева тоже в одиночку воспитывает детей. У нее их трое. Женщина работает в кондитерском цехе. Но вся ее зарплата уходит на съем жилья.

Так сложилось, что мы с мужем развелись. Он нам не помогает. У меня трое сыновей. Им 13,11 и 6 лет. Я работаю, но зарплата у меня всего 42500. Получаю АСП. На это и живем. Когда мне сообщили, что привезут продуктовый набор, я не очень поверила. Нам никто ведь раньше не помогал. Получив три коробки продуктов, чуть не прослезилась. Спасибо руководству компании "Казахмыс", фонду и волонтерам. Пусть их благие дела вернутся к ним вдвойне, - говорит Гульниса Алтынбекова.

"Акция "Ел тірегі – Елбасы" стартовала 17 марта во всех регионах нашей страны. Мы присоединились к ней 23 апреля и выделили на приобретение продовольственных корзин 73,8 миллионов тенге. Списки нуждающихся семей предоставлены областным акиматом. Поддержка социально-уязвимых слоев населения – важное направление для нашей компании. Подобные акции будут поддержаны и в будущем", -​ отметили в корпорации "Казахмыс".

Благотворительный фонд "Халык" планирует проводить мероприятие в течение года неоднократно и призывает представителей бизнес-сообщества и другие благотворительные организации присоединиться. На сегодняшний день по всей стране силами фонда и бизнеса профинансировано приобретение более 38 тысяч продуктовых наборов.