На выборах в Индии победил Сталин

В Индии на выборах штата Тамилнад на юге страны с большим отрывом победил Мутувель Карунаниди Сталин. Как сообщает India Today, 68-летний политик возглавит правительство региона, передает zakon.kz.

Имя будущему политику дал его отец, бывший главный министр штата. Сталин родился за несколько месяцев до смерти лидера СССР Иосифа Сталина в 1953 году. При этом индийский Сталин — убежденный демократ, пишет Lenta.ru.

В 1989 году из-за своего имени индиец попал в неловкую ситуацию в России.

Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать свое имя. Когда я сказал "Сталин", многие люди в аэропорту начали смотреть на меня, — рассказывал политический деятель.

В декабре 2020 года в Намибии одержал победу политик по имени Адольф Гитлер. По его словам, отец, назвавший его в честь лидера Третьего рейха, скорее всего не понимал, что олицетворял Гитлер.