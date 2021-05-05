Госсек США и МИД Франции подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретились на полях саммита G7 в Лондоне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Как сообщила в пресс-службе Госдепа США, они обсудили "агрессию России против Украины",

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился сегодня в Лондоне на полях министерской встречи G7 с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. <...> Госсекретарь и министр <...> подтвердили непоколебимую поддержку США и Францией суверенитета Украины и договорились пристально наблюдать за российской агрессией против Украины, - утверждается в сообщении.

Также оба лидера заявили о своей приверженности поддержке мирного урегулирования конфликта в Камеруне и выразили озабоченность по поводу отсутствия движения по реформам, имеющим решающее значение для стабильности в Ливане