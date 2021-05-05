Как будет выглядеть фонтан Неделька в Алматы

Стало известно, как преобразится популярный у алматинцев фонтан Неделька. По словам руководителя Управления зеленой экономики Алматы Натальи Ливинской, на пересечении улиц Кабанбай батыра и Байсеитовой будет организована плаза - вовлекающее место, которое будет притягивать посетителей, передает zakon.kz.

Мы постарались организовать безбарьерную зону безопасности, поскольку здесь проходят технические коммуникации. Все растения будут пересажены. Более подробно расскажет дендролог в следующих сериях, - отметила глава Управления.

По ее словам, возле входной зоны фонтана «Неделька» необходимо открыть пространство и показать всю красоту места. Сейчас здесь растут деревья, которые нуждаются в санитарной обрезке и закрывают пространство.

Мы хотим открыть это место, поставим скамейки. Откроется взор на фонтан и арки. Тем самым мы приглашаем людей отдохнуть возле фонтана. Важно отметить, что фонтан «Неделька» будет восстановлен в том инженерном виде, в котором он был раньше. Восстанавливая струи фонтана, мы ничего не меняем в его облике. Мы сохраняем гранитный камень, чистим дно, восстанавливаем изношенные инженерные сети. Таким образом мы поступим с круглым фонтаном, находящегося посередине. Мы восстанавливаем арки и люстры. Никаких кардинальных работ и перемен с ними произведено не будет. Мы лишь отреставрируем их, чтобы вернуть былой исторический облик, - подчеркнула Ливинская.

На пересечении улиц Жамбыла и Байсеитовой планируется создать площадь с круглыми скамейками.

Фонтаны возле кафе «Театральное» находятся в плохом состоянии. Управление зеленой экономики планирует восстановить полностью всю инженерную коммуникацию.

На участке, где находятся три фонтана мы проведем работы по благоустройству. Приведем фонтаны в порядок, которые находятся в плохом состоянии. Будет обновлена вся коммуникация. На входной зоне мы восстановим исторические фонари и фонтаны вдоль улицы Кабанбай Батыра, - сказала Ливинская.

Как сообщалось, ранее в Управлении зеленой экономики начались работы по благоустройству скверов возле Казахского Национального театра оперы и балета имени Абая. Были подняты архивные фотографии, по которым будут восстановлен исторический облик фонтана «Неделька».