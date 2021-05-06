Какая погода ожидает казахстанцев в День защитника Отечества 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 7 мая в Казахстане, сообщает zakon.kz.

C прохождением фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивая погода – местами пройдут дожди с грозами. Лишь на западе и севере под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-востоке - шквал, возможен град, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях местами ожидаются град, усиление ветра 15-21 м/с, в Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается шквал.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 2 градуса.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.

Прогноз метеорологических условий загрязнения воздуха: неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.

В Алматы увеличение облачности, кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +20+22°С.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.