Прогноз погоды на 7-10 мая: казахстанцев ожидают дождливые праздничные дни

Совсем не праздничная погода ожидается в выходные на территории Казахстана, передает zakon.kz.

В РГП "КАЗГИДРОМЕТ" сообщили прогноз погоды по Казахстану на 7-10 мая 2021 года.

Очередной циклон из районов Прибалтики, постепенно смещаясь через территорию Казахстана, сменяя теплую и сухую погоду, начнет заливать дождями сначала северо-западные, а затем и остальные регионы страны.

9 мая на севере, в центре, на юге и юго-востоке страны и вовсе ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и усилением ветра порывами до 15-20 м/с, на южной и восточной части до 23-28 м/с, возможно выпадение града.

Если юг страны пока остается под защитой теплых воздушных масс и там еще не так прохладно, днем воздух прогреется до 22…30°С, то в северных областях уже 7 мая ожидается понижение температурного фона до 12…20°С, в ночные часы не исключены заморозки.