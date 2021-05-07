Марш мимо окон - алматинские курсанты поздравили 96-летнего ветерана

Военнослужащие военно-инженерного института радиоэлектроники и связи поздравили ветерана Великой Отечественной Войны с днем рождения, сообщает zakon.kz.

Курсанты военного ВУЗа прошли маршем под окнами дома, где живет ветеран, выстроились в шеренгу.

Уважаемый Владимир Петрович, хочу от своего имени и от имени курсантов нашего института поздравить вас с днем рождения, а также с наступающими праздниками – с Днем защитника Отечества и с Днем Победы. Пожелать вам крепкого здоровья, благополучия в семье, здоровья вашим родным и близким. Чтобы страна всегда помнила о таких героях как вы, и чтобы молодое поколение равнялось на вас!

Курсанты зааплодировали и стали скандировать: "Поздравляем". Прибывший с ними оркестр заиграл "Катюшу".

Ветерана заверили, что о нем не забывают. А Владимир Косицын показал будущим офицерам свои фронтовые фотографии – на фоне Рейхстага в 1945 году, вместе с сослуживцами в берлинском районе Карлсхорсте.

В преддверие Дня Победы мы должны осознать, что война – это худшее зло в мире. Поэтому, люди – боритесь за мир, живите дружно. Владимир Косицын

1 мая ветерану ВОВ Владимиру Петровичу Косицыну исполнилось 96 лет. Владимир Петрович воевал на Первом Белорусском, в Курской битве, на Центральном фронте. Звание: младший лейтенант. Имеет множество наград. Среди них - орден Отечественной войны 1-й степени, медаль "За боевые заслуги", медаль "Маршал Советского Союза Жуков - 1896-1996", медаль "За Победу над Германией" и юбилейные медали.