МИД РФ обвинил США и ЕС в насаждении тоталитаризма

Глава МИД России Сергей Лавров на онлайн-заседании Совбеза ООН заявил, что западные страны в попытках навязать другим свою позицию насаждают тоталитаризм в международных отношениях, передает zakon.kz.

ТАСС приводит его слова о том, что, открыто подрывая международное право, западные деятели не стесняются утверждать, что главной задачей мировой политики должно быть противодействие попыткам России и Китая изменить порядок, основанный на правилах.

Именно такие заявления прозвучали на днях по итогам министерского заседания "семерки" (Группы семи, G7 – ред.) в Лондоне. Иными словами, подмена понятий уже произошла. Запад более не озабочен нормами международного права и теперь требует от всех выполнять свои правила и соблюдать установленный им порядок. Сергей Лавров

По словам российского дипломата, одним из примеров внедрения методов диктата является осуществляемая Западом практика незаконных односторонних санкций, которые вводятся без каких-либо международных правовых оснований. Лавров обратил внимание на то, что в условиях пандемии коронавируса такие ограничения "резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции".

Считаем недопустимыми подобные шаги по насаждению тоталитаризма в мировых делах, которыми все шире пользуются наши западные коллеги - прежде всего, Соединенные Штаты, Евросоюз - заявил он, отметив, что такими действиями отвергаются все принципы демократии.

Лавров уточнил, что осуществляемая Западом практика односторонних санкций преследует цель "наказать неугодные режимы или убрать конкурентов". При этом, несмотря на призывы генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, Запад только ужесточает эти ограничения.

Дипломат заключил, что ведущие страны Запада пытаются повернуть вспять процесс формирования полицентричного мира.