Марсианский вертолет перелетел на новое место и сделал цветные фотографии планеты

Вертолет Ingenuity в ходе пятого полета, состоявшегося в пятницу, впервые переместился на новое место на поверхности на Марсе, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Информация об этом опубликована на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Полет продолжался 108 секунд. Вертолет поднялся на максимальную высоту 10 метров и переместился на 129 метров в южном направлении. Перед посадкой Ingenuity сделал цветные фотографии. В ходе предыдущих четырех полетов вертолет всегда возвращался на место старта.

Reaching new heights! The team celebrated the #MarsHelicopter ’s latest flight. It climbed to a new height record of 33 ft (10 m) and had a flight time of 108 seconds. This one-way trip led us to a new base in the direction @NASAPersevere is heading. https://t.co/SCCKPvMEFl pic.twitter.com/KB28ET5bLW

Excelsior! The #MarsHelicopter completed its 1st one-way trip and 5th flight on Mars. It touched down at its new location, kicking off a new demo phase where we test this new tech and see how it can aid future missions on Mars and other worlds. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/YwxIjupbQI