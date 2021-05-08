Сотни карасей и окуней погибли в озере близ Павлодара

8 мая 2021, 10:42
Фото: kt.kz

В Павлодарской области экологи выясняют причину массовой гибели рыбы. На одном из водоемов местные жители обнаружили сотни тушек окуней и карасей, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал КТК, гибель рыбы произошла в Актогайском районе.

Берег озера Шыганак, усеянный мертвой рыбой, обескуражил людей. Они сразу заявили, мор произошел по вине местной рыбинспекции. Мол, в зимний период на водоеме не прорубили лунки, чтобы рыба получала кислород.

Специалисты с местными жителями согласились. По предварительной версии, рыба действительно погибла из-за промерзания озера.


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