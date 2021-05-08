Сколько человек провакцинировано в Казахстане

На 8 мая 2021 года в Казахстане провакцинировано 1 661 609 человек, передает zakon.kz.
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения РК.
Массовая добровольная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстане началась 1 февраля 2021 года.
Первоначально казахстанцы получали вакцины российского производства - "Спутник V", с 26 апреля казахстанцы получились позможность привиться казахстанской вакциной QazVac (QazCOVID-in).
27 апреля стало известно, что Казахстан закупил миллион доз китайской вакцины Sinopharm, выпускаемой в Объединенных Арабских Эмиратах под названием Hayat-Vax.
Хотите быть в курсе важных новостей?