Сколько человек провакцинировано в Казахстане

На 8 мая 2021 года в Казахстане провакцинировано 1 661 609 человек, передает zakon.kz.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения РК.

Массовая добровольная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстане началась 1 февраля 2021 года.

Первоначально казахстанцы получали вакцины российского производства - "Спутник V", с 26 апреля казахстанцы получились позможность привиться казахстанской вакциной QazVac (QazCOVID-in).

27 апреля стало известно, что Казахстан закупил миллион доз китайской вакцины Sinopharm, выпускаемой в Объединенных Арабских Эмиратах под названием Hayat-Vax.