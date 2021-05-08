В Германии почтили память советских воинов, погибших при взятии Берлина

8 мая в Берлине состоялась памятная церемония по случаю Дня освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В мероприятии приняли участие представители дипмиссий ряда стран СНГ и общественных организаций, соотечественники, проживающие в Берлине. В связи с пандемией коронавируса церемония прошла при соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности. Все присутствовавшие носили защитные маски.

Мемориальный комплекс в Панкове был возведен в 1947-1949 годах. В центре мемориала находится обелиск высотой 33,5 м. Вокруг него установлены около 100 бронзовых досок с именами павших и располагаются восемь полей захоронений. На территории комплекса покоится прах более 13 тыс. солдат Красной армии, погибших при взятии Берлина.

8 мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая (в 22:43 по берлинскому времени) 1945 года был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.