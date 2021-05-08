Опасный склон над строящимся элитным ЖК укрепят в Алматы

При разработке ПСД на благоустройство и озеленение территории международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар" эксперты предусмотрят работы по укреплению склона от оползня. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Алматы, передает zakon.kz.

Еще в начале апреля архитектор Айдар Ергали на своей странице в Facebook писал, что над коттеджным городком Еsentai city формируется оползень, пишет inAlmaty.kz.

Гора разрушается практически со всех сторон одновременно. Она во многих местах ощутимо просела, на ней образовались многочисленные трещины, часть которых уже напоминает оборонительные сооружения. В одном месте дорогу засыпало небольшим сходом земли - природа уже делает недвусмысленные предупреждения, - написал Ергали, прилагая фотографии с места.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что прошел комиссионный выезд на территорию трамплинов.

Департаментом по ЧС города Алматы организован комиссионный выезд на территорию МКЛТ "Сункар" с привлечением специалистов управления градостроительного контроля Алматы, управления комфортной городской среды Алматы, управления зеленой экономики Алматы, аппарата акима Медеуского и Бостандыкского районов, а также специалистов заинтересованных организаций: ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы", ГУ "Казселезащита" МЧС РК, АО "КазНИИСА", АО "Институт географии и водной безопасности", ТОО "АлматыГидроГеология", АО "Satbayev University". По результатам выезда установлено, что территория строящегося жилого комплекса Еsentai city расположена от склона горы МКЛТ "Сункар" на расстоянии 200-250 метров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, территория "Сункара" как "оползнеопасный участок" состоит на учете с 2016 года. В прошлом году был составлен Паспорт, в котором участок числится как "средней степени риска". На его территории сходили оползни в 2016 и 2018 годах после весенних обильных дождей. В последующие годы, как уверяют в акимате, оползней зафиксировано не было.

Управление зеленой экономики Алматы планирует провести на территории комплекса работы по благоустройству и озеленению. Комиссия рекомендовала провести инженерно-геологическое изыскание, которое запланировано на 2021 год. Сейчас объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации.

В акимате подчеркнули, что при разработке ПСД эксперты предусмотрят работы по укреплению склона от оползня.