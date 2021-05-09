Илон Маск признался в наличии психического заболевания

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в роли ведущего комедийной телепередачи Saturday Night Live (SNL) на телеканале NBC, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В частности американский предприниматель заявил, что страдает синдромом Аспергера.

Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня - историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с [синдромом] Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался, - заявил Маск.

Синдром Аспергера является расстройством аутистического спектра и характеризуется, в частности, трудностями социализации и стереотипным поведением.

В приветственном слове Маск шутил, помимо прочего, о своем Twitter, в котором он, по собственному признанию, зачастую излагает довольно неоднозначные мысли. "Но так уж работает мой мозг", - подчеркнул бизнесмен.

Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем? - с улыбкой обратился Маск к зрителям.

В ходе передачи предприниматель также принял участие в нескольких скетчах, которые традиционно разыгрываются перед живой аудиторией актерами постоянной труппы SNL и приглашенными звездами.