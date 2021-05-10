Кадыров потребовал извинений от властей Израиля

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения, которые произошли в ночь с 7 на 8 мая между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он назвал действия израильских властей "провокацией в самой изящной форме", направленной на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон.

Ведь потом можно будет из всех рупоров снова кричать, что последователи религии ислам — террористы, — написал Кадыров.

Он добавил, что мировое сообщество не вправе молчать в этой ситуации, и призвал "остановить беспредел", подчеркнув, что мусульмане не будут ждать, пока "циничные нападки на мечеть и репрессии верующих" прекратятся.

В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее. Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными! — заключил Кадыров.

Ранее в Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки, поводом для которых стало решение израильского суда выселить несколько арабских семей более полувека проживающих там без документов на право собственности. Десятки протестующих с палестинскими флагами забросали камнями стражей порядка возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, силовики в ответ применили спецсредства. За двое суток были ранены более 250 гражданских лиц и 17 полицейских.