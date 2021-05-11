Нигматулин: Депутаты Мажилиса рассмотрят ряд международных соглашений

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Палате предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов.

Это Соглашение между Казахстаном и Россией о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома "Байконур" ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты.

Среди ратификационных законопроектов также изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

На рассмотрение депутатов во втором чтении вносятся законодательные новшества по вопросам развития социального предпринимательства с сопутствующими поправками в Налоговый кодекс.

На предстоящем пленарном заседании Палате предлагается определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис. Это дополнения и изменения по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов. В числе новых законопроектов также законодательные поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг.