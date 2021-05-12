Сагинтаев проверил ход строительства селезащитных плотин

Во время рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства селезащитных плотин в бассейнах рек Аксай и Улкен Алматы ниже устья реки Аюсай, сообщает zakon.kz.

Бассейны рек Улкен Алматы и Аксай являются крайне селеопасными. В верховьях этих рек находится 114 ледников, 35 мореных озер. В случае прорыва в зоне разрушительного воздействия селей окажется более 5 тысяч объектов и свыше 40 тысяч человек.

Строительство плотин обеспечит защиту населения и объектов Наурызбайского, Ауэзовского и Алатауского районов Алматы, находящихся в селеопасной зоне. Срок завершения строительства - 2023 год.

Б. Сагинтаев проверил, как идет строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, а также восстановление дорог в мкр. Таужолы.

Жителей беспокоит состояние магистральной улицы Досмухамедова, где сети уже проложены. Здесь осталось 40 домов, хозяевам которых нужно поторопиться с подключением к сетям, чтобы начать восстановление дорожного покрытия. Подрядчик уже ведет подготовительную работу, - написал аким города в Instagram.