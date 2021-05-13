"Казахстанский светофор": как складывается эпидситуация в регионах

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 мая, передает zakon.kz.

Согласно обновленным данным, в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

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В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

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В "зеленой" зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.