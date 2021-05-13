Фабрика по обогащению угля ТОО "Qaz Carbon" запущена в Караганде

В Караганде состоялся официальный запуск новой обогатительной угольной фабрики ТОО "Qaz Carbon". В церемонии открытия принял участие заместитель премьер-министр Казахстана Роман Скляр.

Инновационное предприятие построено при финансовой поддержке АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек"). Благодаря полной автоматизации производства и применению новейших мировых технологий удалось достичь высоких производственных показателей: на сегодняшний день годовая производственная мощность фабрики составляет 1 800 000 тонн угольного концентрата.

Строительство карагандинской обогатительной угольной фабрики началось в сентябре прошлого года, однако уже сегодня ТОО "Qaz Carbon" производит до 300 тонн высококлассного угольного концентрата в час. Предприятие способно обогатить рядовой уголь с входящей зольностью от 15% до материнской золы 2-3% благодаря уникальной технологии, позволяющей осуществить максимальное извлечение полезного ископаемого из общей горной массы сырья. Весь процесс происходит в закрытом цикле, без применения химических реагентов и огромных площадей для бассейнов осветления воды, что в свою очередь минимизирует воздействие на окружающую среду, сокращает сроки производства и расходы, в конечном счете так или иначе влияющих на себестоимость готовой продукции.

Контроль за качеством готовой продукции и соблюдением технологичности производства полностью автоматизирован и осуществляется оператором с центра управления производством, что позволяет нам с уверенностью утверждать о соответствии угольного концентрата Карагандинской фабрики всем существующим международным стандартам. Предприятие построено с нуля – это и позволило нам учесть малейшие ньюансы для достижения высоких результатов: наш концентрат качественен, способен конкурировать на международном рынке органических энергоносителей благодаря низкой себестоимости и быстрым срокам поставки, - отметил акционер ТОО "Qaz Carbon" Ерлан Нигматулин.

Общая стоимость проекта, в том числе связанной со строительством и запуском обогатительной фабрики, а также модернизации действующего литейного производства, составила 12 млрд тенге, участие Банка Развития Казахстана 9 млрд тенге, остальные средства в размере 3 млрд тенге – собственное участие ТОО "Qaz Carbon".

Ключевые поставщики сырья – местные угольные предпрития. Несмотря на то, что основным потребителем готовой продукции является Карагандинский ферросплавный завод ТОО "YDD Corporation", обогатительная фабрика активно расширяет экспортную географию региона, так как значительная часть карагандинского угольного концентрата отправляется на экспорт.

Заемные средства БРК предоставлены в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития, так как проект нацелен расширение экспортного потенциала, развитие казахстанского обрабатывающего сектора и на замещение импорта, а также повышение социально-экономического состояния Карагандинского региона. ТОО "Qaz Carbon" - ценный заемщик для Банка, который смог осуществить запуск фабрики в столь кратчайшие сроки – за 7 месяцев, создать свыше 100 постоянных рабочих мест в регионе – и все это несмотря на нестабильную экономическую и эпидемиологическую ситуацию в мире. От лица команды БРК поздравляю предпритие с началом работ и желаю дальнейших успехов, - поделился Председатель Правления БРК Абай Саркулов.

По словам акционера ТОО "Qaz Carbon" Давида Кемертелидзе, реализацию проекта строительства завода по обогащению угля меньше чем за год удалось осуществить благодаря слаженной работе команды предприятия, а также богатому опыту учредителей в реализации крупных инвестиционных проектов в Казахстане.

Для нас это не первый подобный проект в Казахстане, ранее мы уже осуществляли запуск промышленных обьектов такого масштаба и на практике убедились, что страна имеет огромную сырьевую базу для создания продукции с высокой добавленной стоимостью, уникальный инвестиционный климат, поддержку со стороны государства в лице национальных институтов развития – все это поспособствовало тому, что сегодня в Караганде появился еще один первоклассный завод, способный вывести регион в производственные лидеры, - подчеркнул акционер ТОО "Qaz Carbon" Давид Кемертелидзе.

Прогнозные поступления налогов в бюджет страны составят 300 млн тенге, производительность труда 8 млн тенге на одного человека.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития.

ТОО "Qaz Carbon" - компания по производству кокса для ферросплавных заводов, а также стального и чугунного литья. Производственное предприятие создано в 2017 году в г. Караганда.