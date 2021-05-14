COVID-19 сокращает жизнь

Из-за коронавируса средняя продолжительность жизни людей сокращается на 1,5–2 года, передает zakon.kz.

Такой информацией поделилась профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, что COVID-19 является системным заболеванием, которым можно переболеть несколько раз.

Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращает нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно, — приводит слова профессора "РИА Новости".

Баранова отметила что, в передовых странах из-за пандемии продолжительность жизни сократилась примерно на 1,5–2 года. Такое заключение можно сделать, основываясь статистики по США.