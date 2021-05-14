Врачи рекомендуют заранее вакцинироваться от коронавируса при планировании беременности

Главный репродуктолог Казахстана Вячеслав Локшин дал рекомендации по вакцинации при планировании беременности, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что беременные тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, поэтому желательно вакцинироваться до зачатия ребенка.

Всем, кто готовится к ЭКО, рекомендуем получить две инъекции вакцины, а уже через месяц вступать в процедуру ЭКО. Супружеским парам тоже лучше провести зачатие после вакцины. Она не дает последствий на последующую беременность. Вакцину против гриппа даже рекомендуют беременным. К примеру, в Израиле, Канаде вакцинируют беременных, - сообщил Вячеслав Локшин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, на беременных исследований вакцин не проводилось, поэтому в Казахстане для них вакцинация противопоказана.

Если женщина не знала о беременности и сделала вакцину, никаких действий по удалению беременности делать не нужно. У женщин, которые переболели Covid-19 в легкой форме и перенесли беременность хорошо, ребенок рождается не инфицированным, - подчеркнул главный репродуктолог страны.

Тамила Языкова, Нур-Султан