Представлен новый глава ДКРЕМ Павлодарской области

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев, посетил с рабочей поездкой Павлодар, передает zakon.kz.

Он встретился с потребителями города, обратившимися в территориальный департамента Комитета по проблемам, связанным с коммунальной сферы.

Проблемные вопросы, с которыми обратились потребители касались сфер тепло-, водо- и электроснабжения.

Так например, гражданка Кабдыл обратилась с обращением о правомерности действий компаний ТОО «Павлодарэнергосбыт» и ТОО «Павлодарские тепловые сети», в части прошедшего отопительного сезона, а именно по недогревам в холодные дни, выставленным счетам в данный период и по вопросам перерасчета.

Поводом для обращения гражданки Бахралиновой послужило требование водоканала устанавливать приборы учета воды с радиомодулем для последующей передачи данных дистанционно.

Также, было рассмотрено обращение Борисенко по вопросу отказа в опломбировке приборов учета воды, находящегося на рассмотрении в Департаменте.

Глава Тарифного регулятора Асан Дарбаев, выслушав каждого из потребителей постарался дать четкие разъяснения по каждой озвученной ими проблеме.

В этот же день председатель КРЕМ представил коллективу Павлодарского департамента нового руководителя Ибрагима Тангиева.

Ибрагим Тангиев не новый человек в этой сфере, ранее он занимал должность заместителя руководителя столичного Департамента Комитета по регулированию естественных монополий. Сферу хорошо знает, - отметил Асан Дарбаев.

Он поручил уже новому руководителю Департамента КРЕМ по Павлодарской области все обращения потребителей взять на особый контроль, и принять необходимые меры по решению высказанных потребителями проблем.

КРЕМ всегда придерживается принципа «Слышащего государства», и открыт для разрешения и обсуждения проблемных вопросов, связанных с тарифообразованием на услуги ЖКХ.