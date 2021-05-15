Один казахстанец скончался от пневмонии с признаками КВИ

15 мая 2021, 09:37
Фото: Pixabay

На 15 мая лечение от КВИ продолжают получать 39 316 человека (38 769 КВИ+ и 547 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 033 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 283 пациента, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 798 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 185 пациента,
  • на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.

По состоянию на 13 мая зафиксировано 130 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход и 99 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54014, летальных случаев - 852, выздоровевших - 52615.


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