Один казахстанец скончался от пневмонии с признаками КВИ

На 15 мая лечение от КВИ продолжают получать 39 316 человека (38 769 КВИ+ и 547 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 033 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 283 пациента, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 798 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 185 пациента,

на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.

По состоянию на 13 мая зафиксировано 130 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход и 99 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54014, летальных случаев - 852, выздоровевших - 52615.