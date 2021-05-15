В двух районах Алматы часть зданий отключат от холодной воды

Нескольких городских секторов Алматы отключат от холодной воды, передает zakon.kz.

Как говорится в сообщении ГКП "Алматы су", это необходимо для ввода в эксплуатацию новых сетей водоснабжения.

Водоснабжение ограничат:

- в Медеуском районе

17 мая с 9-ти до 17-ти часов в контуре улиц Назарбаева – Макатаева – Кунаева – Казыбек би;

- в Алмалинском районе

18 мая с 9-ти до 18-ти часов в контуре улиц Курмангазы – Карасай батыра – Сейфуллина – Муратбаева.

На время отключения объекты социальной сферы будут обеспечены питьевой водой автоцистернами.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66. ГКП "Алматы су"