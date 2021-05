Проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу

Проснувшийся в марте 2021 года вулкан Фаградальсфьядль в Исландии выставили на продажу, сообщает zakon.kz.

Семья Гудмундсдоттир, владеющая землей, на которой произошло извержение, к настоящему времени получила несколько предложений от потенциальных покупателей, пишет Bloomberg.

Один членов семьи, Анна Тордис Гудмундсдоттир, заявила, что участок продается "по разумной цене", и уже поступило два предложения о покупке. Цену она уточнять не стала.

Председатель ассоциации землевладельцев Храуна, двоюродный брат Гудмундсдоттир Сигурдур Гуджон Гисласон на прошлой неделе сообщил, что желающие могут купить как весь земельный участок, так и его часть.

Власти Исландии при этом не планируют покупать Храун, однако выделят деньги для того, чтобы превратить место извержения вулкана в достопримечательность.

VOLCANIC VIEWS: Tourists enjoyed an explosive show by the Fagradalsfjall volcano in Iceland that has been erupting since March. https://t.co/JJlVAIxraa pic.twitter.com/qDutOaAQ6a