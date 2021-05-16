Американка потеряла 26 млн долларов в стиральной машинке

Жительница Калифорнии выиграла 26 млн долларов в лотерею, но теперь может их лишиться, так как ее лотерейный билет оказался испорчен после стирки в прачечной, передает zakon.kz.

Она приобрела Билет SuperLotto Plus в ноябре 2020 года в магазине на заправке в пригороде Лос-Анджелеса Норуолк. Факт покупки был запечатлен на видеокамерах. И 12 мая 2021 года за день до того как истек срок, когда еще можно было забрать выигрыш, эта женщина снова явилась в магазин, уверяя, что именно она является обладательницей счастливого билета, но не может его предъявить, потому что после стирки в прачечной теперь на нем ничего не понятно.

Однако согласно условиям лотереи, чтобы получить деньги необходимо предъявить либо сам билет, либо его ксерокопию или фотоснимок. Записи с видеокамер в магазине для этого недостаточно, информирует KTLA.

И хотя сейчас организаторы лотереи разбираются в этом инциденте, шансы женщины на благоприятный исход остаются призрачны.

Зато часть этих денег - 19,7 миллиона долларов получат государственные школы Калифорнии.