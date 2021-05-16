Кафе и магазины – несколько заведений в Алматы оштрафованы за нарушение карантина

В ночь с 15 на 16 мая текущего года мониторинговыми группами в Алматы было выявлено семь нарушений установленных ограничений, сообщает zakon.kz.
Из общего числа выявленных: 6 объектов относятся к ресторанам, кафе и магазинам и один компьютерный клуб.
Как отметили представители мониторинговых групп, в оштрафованных барах, ресторанах и компьютерном клубе был превышен лимит посетителей, не соблюдалась социальная дистанция.
В отношении владельцев составлен административный протокол.
В ресторане "Нино", которое также работало с нарушениями саннорм, представителями мониторинговой группы была вызвана служба ЧС, т.к. администрация препятствовала работе мониторинговой группы. Собраны соответствующие материалы по нарушению эпидемиологических требований, а также по факту хулиганства.
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