Токаев и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом государства-члена Организации Договора о коллективной безопасности, Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Армении.

Собеседники обсудили сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию.

Никол Пашинян посчитал недопустимым посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении и подчеркнул важность сопоставления позиций партнёров по ОДКБ для решения вопроса, – говорится в сообщении.