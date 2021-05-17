Еще одну улицу перекроют в Алматы

Улица Чокина в Алматы на несколько месяцев станет недоступной для проезда, передает zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети" с 24 мая по 20 сентября 2021 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Шафика Чокина от улицы Карасай батыра до проспекта Райымбека.

Данные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

Для удобства жителей горячая вода в дома будет подаваться по возводимой сейчас временной схеме горячего водоснабжения.

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