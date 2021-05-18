Ashyq выявил почти две тысячи "красных" казахстанцев

На заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о первых результатах работы объектов предпринимательства в рамках проекта Ashyq, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Цоя, для сохранения баланса между деятельностью объектов предпринимательства и эпидемиологической ситуацией с 18 января в пилотном режиме запущен проект Ashyq, который с 26 апреля масштабирован на всю страну. На сегодня система проект включает в себя около 6 тысяч объектов всех сфер деятельности, зарегистрирован 1 млн 400 тысяч пользователей.

Вместе с тем, с момента внедрения Ashyq выявлено 3 256 посетителей с красным и желтым статусами, из них 1 867 больных с положительным результатом ПЦР теста и 1 389 контактных лиц. С 12 мая в пилотном режиме в аэропортах городов Нур-Султан и с 21 мая в Алматы также используется приложение Ashyq, что позволило: выявить 37 больных с положительным результатом ПЦР теста и 37 контактных лиц и обезопасить персонал и посетителей, - сообщил министр.

Он добавил, что эта статистика показывает, что некоторые несознательные граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляют угрозу заражения для других посетителей и пассажиров в самолете. Внедрение и масштабирование программы продолжается.

Оксана Скибан, Нур-Султан