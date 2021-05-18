Инвестиции в основной капитал растут в Казахстане

На заседании Инвестиционного штаба под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоговые показатели работы по привлечению инвестиций за январь-апрель 2021 года, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев доложил, что за 4 месяца 2021 года объем инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности показал рост на уровне 32,3%.

Министр отметил, что на фоне выхода экономики РК на траекторию восстановления по результатам 4 месяцев 2021 года высокие темпы роста инвестиций в основной капитал отмечены в обрабатывающей промышленности (112,8%), сельском хозяйстве (66,1%), строительстве (72,4%).

Одним из наиболее значимых факторов восстановления национальной экономики стали показатели в секторе услуг. По результатам января-апреля этого года, впервые за последние 12 месяцев, темпы роста в секторе услуг показали положительную динамику.

На фоне указанной динамики высокие темпы притока инвестиций в основной капитал отмечены в таких отраслях, как торговля (28,3%), транспорт и складирование (27,6%), финансовая и страховая деятельность (28,6%), операции с недвижимым имуществом (27,5%), образование (10,3%), искусство, развлечения и отдых (30,9%), а также информация и связь (61,2%).

Положительные темпы роста по инвестициям в основной капитал достигнуты в 15 регионах и городах республиканского значения. Лидерами стали города Алматы (+47,9%) и Нур-Султан (+31,7%), Туркестанская (+42,6%), Жамбылская (+30,4%), Карагандинская (+22,9%), Северо-Казахстанская (+16,7%), Костанайская (+11,6%) и Кызылординская (+6,1%) области. Отставание наблюдается в Западно-Казахстанской (-40,2%) и Атырауской (-37,8%) областях.

С учетом восстановительной динамики рынка капитала в мире и роста инвестиционной привлекательности национальной экономики, в текущем году планируется обеспечить рост валового притока прямых иностранных инвестиций на уровне 11% - до $19 млрд.

На заседании рассмотрен пул инвестиционных проектов АО "Самрук-Қазына". Председатель правления Фонда Алмасадам Саткалиев отметил, что по состоянию на 31.12.2020 года инвестиционный портфель АО "Самрук-Қазына" состоит из 203 проектов объемом 73 трлн тенге с учетом долей партнеров.

В настоящее время в рамках государственных и отраслевых программ реализуются такие крупные инвестиционные проекты, как строительство интегрированного газохимического комплекса по производству полипропилена в г. Атырау, газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент", объектов инфраструктуры СЭЗ "НИНТ", восстановление Блока 1 Экибастузской ГРЭС-1, модернизация технологии добычи, транспортировки, усреднения и погрузки угля на разрезе "Богатырь", строительство ВЭС в Шелекском коридоре и другие.

В период 2021-2026 гг. Фонд планирует реализовать крупные инфраструктурные проекты по модернизации магистральных газопроводов в Мангистауской области, газификации Алматинского энергокомплекса, расширению и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2, проекты в области ВИЭ и другие.

В рамках мер по обеспечению самодостаточности национальной экономики в строительных материалах запланирована реализация таких инвестиционных проектов, как строительство заводов по производству санфаянса, утеплителей, керамической плитки, напольных покрытий и др.

Необходимо принять исчерпывающие меры для реализации запланированных инвестиционных проектов и обеспечения дальнейшего повышения объемов привлечения инвестиций. Фонду "Самрук-Қазына" необходимо сосредоточиться на инвестировании в крупные проекты в сферах энергетики, нефтегазохимии, транспорта и логистики и других стратегических отраслях, что окажет мультипликативный эффект на развитие экономики, — сказал А. Мамин.

На заседании утверждены целевые индикаторы по привлечению прямых иностранных инвестиций на 2021-2025 годы для местных исполнительных органов.