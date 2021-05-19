Умелец в СКО отреставрировал старинный редкий автомобиль

Житель города Мамлютка Северо-Казахстанской области Алексей Комендант работает над реставрацией легендарного советского автомобиля "ГАЗ М1", который в народе называли "Эмка", передает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Знаменитый "черный воронок" ГАЗ-М1 это советский легковой автомобиль, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде с 1936 по 1942 год. Он представляет собой второе поколение легковых машин ГАЗ, является "преемником" модели ГАЗ-А. Всего было изготовлено 62 888 экземпляров.

По словам Алексея Коменданта, на реставрацию "Эмки" у него ушло около четырех лет и куча денег денег для изготовления деталей, многие из которых пришлось приобретать у автореставраторов в других городах.

Сейчас работа выполнена на 80 %. Мастер полагает, что когда работа будет закончена эта машина будет стоить 45 миллионам тенге. Только на запчасти для этого уникального и редкого авто из семейного бюджета была потрачена нескромная сумма: некоторые элементы изготавливали по эксклюзивным чертежам и заготовкам. Так или иначе участие в восстановлении "черного воронка" принимали мастера в разных странах мира.