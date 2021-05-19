Маск отреагировал на вызов бойца UFC

Предприниматель Илон Маск откликнулся на полученный вызов от бойца UFC, сообщает zakon.kz.

Ранее боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш в шутку вызвал главу Tesla на бой. Позже он объяснил, что ждет заказанный электромобиль уже почти полгода.

Как отмечает Ferra, Маск попросил прощения у бойца за задержку и пообещал доставить авто в ближайшее время.

Coming soon. Sorry for the delay! — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

Спустя пару дней была опубликована фотография довольного Бенеила возле новенького электромобиля.

Маск оперативно распорядился выслать ему автомобиль, которым Бенеил Дариуш может пользоваться бесплатно, пока заказанная с учетом пожеланий спортсмена машина не будет доставлена, - говорится в сообщении Ixbt.com.