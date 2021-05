Маск отреагировал на вызов бойца UFC

Предприниматель Илон Маск откликнулся на полученный вызов от бойца UFC, сообщает zakon.kz.

Ранее боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш в шутку вызвал главу Tesla на бой. Позже он объяснил, что ждет заказанный электромобиль уже почти полгода.

Как отмечает Ferra, Маск попросил прощения у бойца за задержку и пообещал доставить авто в ближайшее время.

Coming soon. Sorry for the delay!