Колоссальное количество поддельной водки нашли на заводе в Алматинской области

20 мая 2021, 15:43
Фото: КГД

В Алматинской области выявили завод по незаконному производству водки, передает zakon.kz.

Объем незаконно произведенной на заводе в Карасайском районе водки составил 10 300 литров.

19 мая текущего года Департаментом государственных доходов по Алматинской области совместно со Службой экономических расследований Алматинской области выявлен факт незаконного производства алкогольной продукции (водки), - сказано в сообщении КГД.

Производили алкогольный напиток под маркой "Наша Водка". На заводе выявили 14 000 бутылок (по 0,5 л.), а также спиртосодержащую продукцию в объеме 3 300 литров.


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