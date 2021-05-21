Пашинян позабавил Токаева и Мирзиеева

21 мая 2021, 16:43
Фото: Скриншот видео

На заседании Высшего Евразийского экономического совета Никол Пашинян неправильно обратился к Касым-Жомарту Токаеву, сообщает zakon.kz.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении забыл отчество Президента Казахстана.

Спасибо Касым-Жомарт Токаевич, уважаемые главы государств, участники заседания, рад приветствовать вас, - отметил Пашинян.

Стоит отметить, что Токаев не стал перебивать коллегу из-за неловкой ситуации.

В свою очередь, Шавкат Мирзиеев не смог сдержать смех.

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