Подполковник полиции взял 870 тыс. тенге за закрытие уголовного дела

21 мая 2021, 17:32
Фото: zakon.kz

В Алматинской области вынесен приговор замначальнику УП Илийского района за получение взятки, передает zakon.kz.

По сообщению Антикоррупционной службы, замначальника УП района Билялова обвиняли в получении взятки в сумме 870 тыс. тенге за прекращение уголовного дела, зарегистрированного по ст.107 ч.1 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Приговором суда он признан виновным и осужден к штрафу размере 26,1млн тенге, с лишением специального звания "подполковник полиции".


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