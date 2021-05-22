Ключи от автомобиля вручили лучшему учреждению культуры Алматинской области

Сегодня в Талдыкоргане состоялось торжественное мероприятие ко Дню работников культуры и искусства, сообщает zakon.kz.

В ходе мероприятия аким Алматинской области Амандык Баталов поздравил с профессиональным праздником деятелей культуры. Победителем в номинации "Лучшее областное учреждение культуры" стал коллектив "Алатау әуендері", получившее ключи от автомобиля Kia Rio. Победители еще в 13 номинациях получили специальные дипломы и сертификаты на 100 тыс. тенге каждый.

В своей приветственной речи, остановившись на достижениях региона в сфере культуры и искусства, глава региона отметил важную роль культуры в развитии человечества.

Сегодня большой вклад в развитие нашей культуры вносит реализация задач, обозначенных в программной статье Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", цель которой – пропаганда истории и культуры нашего народа, духовное развитие нашего поколения. И в этом направлении в регионе ведется колоссальная работа. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам творческих успехов. Амандык Баталов

Далее аким области, поздравив участников торжественной встречи с профессиональным праздником, провел церемонию награждения лучших сотрудников культуры и искусства. Награждение состоялось по 14 номинациям, среди которых: "Лучший Дом культуры", "Лучшая библиотека", "Лучший музей", "Лучший коллектив искусства", "Лучший мастер прикладного искусства", "Лучшее областное учреждение культуры" и другие.

Так, победителем в номинации "Лучшая библиотека" признана Городская библиотека города Текели, "Лучшим артистом театра" стал артист театра им.Б.Римовой Базарбек Токымтаев, а "Лучшим народным, образцовым коллективом" - образцовый вокальный ансамбль "Элегия" Илийского района. Каждому победителю были вручены специальные дипломы и сертификаты на сумму 100 тыс. тенге каждый. Победителем в главной номинации "Лучшее областное учреждение культуры" стал коллектив "Алатау әуендері", получившее ключи от автомобиля Kia Rio.

Еще одной приятной частью награждения стало вручение нагрудных знаков "Отличник культуры", почетных грамот и благодарственных писем разного уровня. В целом было награждено более 50 работников культуры и искусства области.

С благодарственным словом от лица работников культуры и искусства выступил директор Драматического театра имени Бикен Римовой Руслан Сенкебаев.

Культура каждой страны - это ее зеркало, можно сказать, основа основ. Поэтому хочу пожелать, чтобы она развивалась дальше , а жетысусцы каждый день духовно обогащались. От всей души поздравляю коллег, которые сегодня пожинают плоды своего труда. Руслан Сенкебаев

По словам руководителя управления культуры, архивов и документации Алматинской области Марлена Кольбаева ситуация с пандемией не повлияла на развитие сферы культуры.

Все мероприятия, концерты переведены в онлайн-режиме. На сегодня в регионе насчитываются 585 культурных объектов. И все они на данный момент внедряют программу "Ashyq". Отметим, в этом году открыто четыре сельских Домов Культуры, три библиотеки. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы достойны самого глубокого уважения, те, кто выбрал для себя дело служения культуре и искусству: деятели филармонии и театров, сотрудники библиотек и музеев, работники клубных учреждений, представители творческих союзов художников, композиторов, писателей. Марлен Кольбаев