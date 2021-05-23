Нанесший запрещенный удар Петр Ян получит реванш со Стерлингом

Президент UFC Дана Уайт дал понять, что Петр Ян получит желанный реванш с чемпионом лиги в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Стерлинг перенес операцию. Мне сложно говорить о планах по легчайшему дивизиону. Петр Ян ждет Алджэмейна, — сказал Уайт в интервью, размещенном на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, впервые Ян и Стерлинг встретились в марте 2021 года. Тогда россиянин первый раз защищал пояс. Ян вел по очкам, но в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом. В результате Петра дисквалифицировали, а Алджэмейну присудили победу.

Таким образом, американец стал чемпионом лиги. Не так давно Стерлинг перенес операцию на шее. Ожидается, что он восстановится к осени, после чего проведет реванш с Яном.





