Казахстанский хоккеист признан "Героем дня" на чемпионате мира-2021

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала "Героя дня" на чемпионате мира, который проходит в Латвии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Им стал вратарь сборной Казахстана Никита Бояркин, во многом благодаря которому команда выиграла второй матч подряд на турнире.

Напомним, сначала на чемпионате мира-2021 сборная Казахстана по буллитам обыграла команду Латвии (3:2), а затем одолела сборную Финляндии (2:1).

THE FAN CHOSEN HERO OF THE DAYYYYY DON'T YOU KNOW IT! ????????



Kazakhstan's riding back-to-back shoot out wins, including today's upset over ????????.... with MAJOR thanks to Nikita Boyarkin! ????????????#IIHFWorlds #Kazakhstan #HERO pic.twitter.com/xGFbH2Sreh