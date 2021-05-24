Казахстанский хоккеист признан "Героем дня" на чемпионате мира-2021

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала "Героя дня" на чемпионате мира, который проходит в Латвии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Сборная Казахстана победила действующих чемпионов мира по хоккею
Им стал вратарь сборной Казахстана Никита Бояркин, во многом благодаря которому команда выиграла второй матч подряд на турнире.
Болельщики выбрали героя дня... Разве вы не знаете?! Казахстан одержал две подряд победы в серии буллитов, включая сегодняшний апсет в матче с Финляндией... с большой благодарностью Никите Бояркину! — пишет официальный твиттер IIHF.
Напомним, сначала на чемпионате мира-2021 сборная Казахстана по буллитам обыграла команду Латвии (3:2), а затем одолела сборную Финляндии (2:1).
THE FAN CHOSEN HERO OF THE DAYYYYY DON'T YOU KNOW IT! ????????— IIHF (@IIHFHockey) May 23, 2021
Kazakhstan's riding back-to-back shoot out wins, including today's upset over ????????.... with MAJOR thanks to Nikita Boyarkin! ????????????#IIHFWorlds #Kazakhstan #HERO pic.twitter.com/xGFbH2Sreh
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