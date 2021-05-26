Бизнес сможет жаловаться прокурорам на чиновников

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства госорганов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов", передает корреспондент zakon.kz.

Представляя документ, мажилисмен Владимир Колода сообщил, что он разработан во исполнение поручений главы государства.

В своих посланиях президент обозначил законодательно выработать меры, направленные на защиту предпринимателей от рейдерства и незаконных действий правоохранительных и контролирующих органов, в целях ограждения бизнеса от чрезмерного вмешательства органов уголовного преследования, переориентирование высшего надзора, осуществляемого прокуратурой на решение проблем бизнеса, - напомнил депутат.

По его словам, внесенный законопроект решает ряд важных задач. В частности, новая часть 1-1 статье 249 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за рейдерство, связанное с применением так называемых "силовых" методов, то есть с использованием контролирующих, правоохранительных и других органов. К уголовной ответственности будут привлекаться организаторы рейдерского захвата и те, кто им помогает в "чиновничьей" среде.

В статье 365 Уголовного кодекса детализируются способы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, усиливаются санкции и данное преступление переходит в категорию "тяжких". Для переориентирования прокурорского надзора на решение проблем граждан и бизнеса в Закон "О прокуратуре" вносятся изменения, предусматривающие право прокурора на проведение проверок по жалобам бизнеса на чиновников, а также право на отмену запретительных либо ограничительных мер, наложенных государственными органами, - отметил парламентарий.

В ряд статей Уголовно-процессуального кодекса вносятся поправки, направленные на сокращение сроков рассмотрения жалоб бизнеса и граждан на незаконные осмотры, обыски, выемки.

Также для борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов в Уголовный кодекс вводятся две новые статьи - статья 269-1 "Незаконное проникновение на охраняемый объект" и 295-1 "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы". Действующее уголовное законодательство не предусматривает ответственности лиц, осуществляющих незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, а также лиц, оказывающих им содействие, что наносит ущерб экономике страны, в том числе в виде недопоступления налогов и других обязательных платежей в бюджет, - добавил Колода.

В результате, как он констатировал, золотодобывающие предприятия на протяжении длительного времени систематически сталкиваются с нарушениями своих законных прав и интересов, связанных, нелегальным старательством, теневым оборотом золота и золотосодержащего сырья. Кроме того, незаконное проникновение на опасные производственные объекты, с целью незаконной добычи драгоценных металлов, создает риски причинения вреда жизни и здоровью как работникам добывающих предприятий, так и лиц, осуществляющих незаконную добычу, вследствие нарушения ими требований безопасности и технологии добычи.

По мнению разработчиков, реализация этих поправок позволит повысить защиту прав граждан, а также предпринимателей, вовлеченных в среду уголовного процесса, повысит эффективность обеспечения соблюдения прав и законных интересов участников уголовного процесса.

Оксана Скибан, Нур-Султан