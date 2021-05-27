Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал чемпионата Азии-2021

Казахстанские боксеры провели четвертьфинальные бои на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

На этой стадии турнира участвовало восемь боксеров: Даниял Сабит (49 кг), Сакен Бибосынов (52 кг), Закир Сафиуллин (64 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Бекзад Нурдаулетов (81 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).

В полуфинал из них смогли выйти шестеро — Сабит, Бибосынов, Жусупов, Аманкул, Левит и Кункабаев. Таким образом, они уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

Изначально в заявке мужской сборной Казахстана на чемпионат Азии-2021 было десять боксеров — Махмуд Сабырхан (56 кг) и Серик Темиржанов (60 кг) вылетели еще в предварительном раунде, а после неудачного выступления в четвертьфинале к ним присоединились Закир Сафиуллин и Бекзад Нурдаулетов.



