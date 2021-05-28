Лукашенко предлагает СНГ восстановить авиасообщение

Александр Лукашенко призывает страны СНГ активнее открываться друг другу, сообщает zakon.kz.

Также президент Беларуси предлагает восстановить транспортное сообщение, которое было ограничено на фоне пандемии COVID-19.

Глава государства отметил, что хорошо осведомлен о ситуации в государствах Содружества. По его словам, она примерно одинаковая.

Что мы позакрывались и не даем людям общаться? Да переживем мы это. Но чтобы потом смешно не было и чтобы люди в нас пальцем не показывали и с нас не смеялись, как это происходит на коллективном западе. Если у нас более-менее нормально, мы выровнялись в этом отношении всеми правдами и неправдами, так давайте открываться друг другу, - сказал "Белта" Лукашенко.

Кроме того, на встрече президент заявил, что "проект под названием СНГ состоялся".

Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время, - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что даже развал Советского Союза не смог окончательно порвать прочные интеграционные связи между братскими советскими республиками.

Это была великая страна, и во всех отношениях - очень притягательный геополитический центр с развитой экономикой, передовой культурой, в котором мирно жили более сотни различных этносов, - заявил Лукашенко.